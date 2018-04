Vraag naar uitzendkrachten houdt aan

Gepubliceerd op | Views: 203 | Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - De vraag naar uitzendkrachten is de afgelopen weken verder gestegen. Uitzendkrachten draaiden in periode 3 (week 9-12) 6 procent meer uren dan een jaar eerder, aldus brancheorganisatie ABU. De omzet van uitzendbedrijven nam in de periode met 9 procent toe.

In de industrie was 11 procent meer werk voor tijdelijk personeel. Daarbij steeg de omzet met 16 procent. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 7 procent, terwijl de omzet 10 procent hoger uitviel.

In de administratieve sector namen de uitzenduren wederom af, dit keer met 2 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De omzet bleef daarbij gelijk op het niveau van een jaar terug.

De ontwikkeling per sector laat over heel 2018 een nagenoeg gelijk beeld zien.