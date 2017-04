Topman United Continental weer door het stof

Gepubliceerd op | Views: 104

CHICAGO (AFN) - Het incident waarbij een Aziatische passagier van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Continental hardhandig werd van boord werd gesleept was een vernederende ervaring. Dat heeft topman Oscar Munoz maandagavond gezegd tegen investeerders.

United Continental raakte flink in opspraak door het incident. Op internet barstte een storm van kritiek los. Ook op sociale media in China is woedend gereageerd op de kwestie en werd United Continental als racistisch bestempeld. De eerste reactie van Munoz werd met gehoon ontvangen. Hij verdedigde het optreden van het personeel, waarna hij nog meer kritiek kreeg.

Afgelopen weekend was er opnieuw een incident rondom de maatschappij. Een verloofd stel wilde naar Costa Rica vliegen om daar te trouwen, maar de aanstaande echtelieden moesten ook van boord. In een reactie in Amerikaanse media wijt het bedrijf de verwijdering aan het feit dat het stel zonder extra te betalen op duurdere plaatsen wilde zitten.

United Continental liet weten de capaciteit van zijn vluchten te gaan verhogen. Het bedrijf komt dinsdag met financiële resultaten naar buiten.