Hapag-Lloyd lijft Nederlandse rederij NileDutch in

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse rederij NileDutch, aanbieder van containerdiensten van en naar West-Afrika, wordt overgenomen door Hapag-Lloyd. De bedrijven bereikten daar woensdag een akkoord over. Financiële details werden niet gegeven.

NileDutch is wereldwijd op 85 locaties aanwezig en heeft zestien kantoren en 350 werknemers. Naast Nederland, gaat het onder andere om kantoren in China, Singapore, Angola en Kameroen. Het bedrijf voert een tiental lijndiensten uit waarmee het tienduizenden containers de wereld over vaart.

Bij het veel grotere Hapag-Lloyd, dat met 121 lijndiensten wereldwijd 600 havens aandoet, zijn 13.200 werknemers in dienst. Het van huis uit Duitse bedrijf ziet in Afrika een belangrijke groeimarkt, wat de reden is voor de overname.

De afronding van de deal is afhankelijk van de goedkeuring van autoriteiten.