Wall Street op records door voorzien herstel economie

WASHINGTON (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag, na een lager begin, met winst gesloten. De leidende Dow-Jonesindex sloot daarbij voor het eerst boven de 33.000 punten. Beleggers in de Verenigde Staten lijken opgelucht dat er, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig sprake zal zijn van extreem lage rentes. Daarbij wordt rekening gehouden met een economische groei van 6,5 procent dit jaar.

De Federal Reserve zag vooralsnog geen reden om in te grijpen ondanks de oplopende inflatie en de stevige economische groeivooruitzichten. De koepel van centrale banken in de VS zal de economie van het land zo lang als dat nodig is ondersteunen. De vooruitzichten zijn mede verbeterd dankzij de maatregelen die het Congres eerder nam. Maar volgens de Fed zal het nog enige tijd duren voordat er verdere substantiële vooruitgang wordt geboekt.

De bankenkoepel wacht daarom met het verhogen van de rentes tot het moment dat duidelijk aan de eisen op onder andere het gebied van inflatie en werkgelegenheid wordt voldaan. Tot 2023 wordt geen rentestap voorzien. Na die boodschap maakten de leidende graadmeters in New York hun eerdere verliezen goed. De Dow-Jonesindex won uiteindelijk 0,6 procent tot 33.015,37 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 3974,12 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 13.525,20 punten.

Disney

Bij de bedrijven steeg entertainmentconcern Disney 1 procent. Het bedrijf gaat zijn themaparken in Californië weer openen. De deuren van de pretparken openen op 30 april de deuren, alhoewel nog niet volledig. Morgan Stanley won 1,3 procent. Rijke klanten van de bank krijgen mogelijk toegang tot bitcoinfondsen.

Uber, het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app, geeft zijn chauffeurs in Groot-Brittannië meer rechten en garandeert ze een minimumloon. Analisten denken dat dit ten koste kan gaan van de winstgevendheid van Uber en het aandeel daalde 4,3 procent.

Amazon

Amazon gaat een gezondheidszorgdienst waarmee het eigen personeel op afstand een arts kan bezoeken, ook aan andere bedrijven leveren. Dat gebeurt al op kleine schaal in de buurt van thuisbasis Seattle, maar deze zomer wil Amazon de dienst aan meer bedrijven gaan leveren. Amazon steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1980 dollar waard, tegenover 1,1896 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 64,60 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 68,03 dollar per vat.