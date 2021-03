Facebook geeft slachtoffers van huiselijk geweld betaald verlof

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Personeel van Facebook dat slachtoffer is geworden van seksueel of huiselijk geweld of wiens naasten dat overkomt, mag van het bedrijf betaald verlof opnemen. Operationeel directeur Sheryl Sandberg kondigde de uitbreiding van de verlofregeling aan. Dat gebeurt op het moment dat geweld in huiselijke kring, mede door de coronamaatregelen, toeneemt.

Werknemers van Facebook wereldwijd kunnen tot 20 verlofdagen opnemen als zij of een familielid slachtoffer is geworden van een misdrijf. Voorheen konden alleen werknemers in de VS onbetaald verlof opnemen, en alleen als zij het slachtoffer waren. Volgens Sandberg erkent Facebook met de aanpassing dat huiselijk en seksueel geweld iets is dat iedereen aangaat. "Het is een situatie waarin je betaald verlof nodig hebt, en niet alleen voor jezelf maar ook voor een geliefde", zo zei de Facebook-bestuurder tijdens de Bloomberg Equality Summit.

Door de coronamaatregelen, zoals de verplichting om thuis te blijven, zijn relaties, de geestelijke gezondheid en financiële stabiliteit onder druk komen te staan. Daardoor neemt ook het aantal gevallen van huiselijk geweld toe. zo is uit onderzoek al gebleken.

Sandberg zei ook dat het noodzakelijk is dat mannen en vrouwen de huishoudelijke taken eerlijker verdelen. Ze riep bedrijven ook op om hun werknemers meer gezinsverlof aan te bieden. Volgens haar hebben vrouwelijke werknemers er de afgelopen tijd te vaak voor gekozen om hun baan op te geven omdat ze thuis nodig waren. Ook werden vrouwen vaker aan de kant gezet, vaak omdat ze werken in sectoren die door de crisis harder werden geraakt.