Centrale bank VS blijft economie ondersteunen zo lang het moet

Dan gaan we dit jaar ook in NL eindelijk een oude koers top van de beurs breken. We hebben in de 700 gestaan intraday zelfs stuk hoger begin september 2000.



Ik weet niets precies wat die hoogste stand was, maar intraday was het tegen de 704 uit me hoofd. In de USA is het record op record en lopen we echt wel wat achter hier.