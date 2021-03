Volkswagen haalt SAP in als waardevolste Duitse bedrijf

quote: mok schreef op 17 maart 2021 20:13:

Nu het elektrisch wordt, moeten autobouwers opeens veel hoger gewaardeerd worden? Wat zot. Veel concurrentie, veel investeringen, lage marges. Een zweem van technologie jaagt koersen op, terwijl elektrische rijden eigenlijk een eeuwenoude techniek is.

Klopt, je ziet werkelijk absurde bewegingen in die sectoren waar mensen grote winnaars hebben gemist zoals Tesla en Netflix. Nu gaan veel beleggers uit angst de boot nogmaals te missen de tweede of derde garnituur kopen in dezelfde sector. Waarlijk absurd. De volgers zullen met enorme hoeveelheden kapitaal moeten gaan smijten om marktleiders in elektrische auto's of streaming nog in te kunnen halen, met zeer onzekere uitkomst.