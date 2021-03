Volkswagen haalt SAP in als waardevolste Duitse bedrijf

FRANKFURT (ANP) - Volkswagen is de waardevolste Duitse beursgenoteerde onderneming geworden. De automaker haalde woensdag softwarebedrijf SAP in, gedreven door een groeiend vertrouwen van investeerders dat Volkswagen concurrent Tesla kan verdringen als marktleider op het gebied van elektrisch rijden.

Volkswagen won de voorbije dagen flink aan beurswaarde. Het bedrijf is momenteel zo'n 140 miljard euro waard. De beurswaarde van SAP zakte daarentegen tot 127 miljard euro.

Dat Volkswagen SAP voorbijstreefde betekent een spectaculaire comeback voor het autoconcern dat zes jaar geleden voor het laatst het waardevolste concern in de Duitse DAX-index was. Dat was voordat het dieselschandaal ervoor zorgde dat de onderneming flink aan waarde moest inleveren.

Tesla

Verschillende bedrijven hebben sindsdien de titel waardevolste onderneming in handen gehad, waaronder Wirecard, het financiële technologiebedrijf dat failliet ging na een groot boekhoudschandaal.

Tesla blijft 's werelds meest waardevolle autofabrikant met een waarde van 640 miljard dollar, omgerekend 537 miljard euro. De recente stijging van Volkswagen toont aan dat beleggers de agressieve stap in elektrische rijden door traditionele fabrikanten beginnen te waarderen.