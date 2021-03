Techaandelen drukken AEX-index

AMSTERDAM (ANP) - De vrees voor stijgende rentes heeft woensdag op de aandelenbeurs in Amsterdam voor een ietwat bedrukte stemming gezorgd. Met name techfondsen, die doorgaans gevoelig zijn voor rentestijgingen gingen in de verkoop. Verliezen van bedrijven als maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus drukten de AEX in het rood.

De AEX-index sloot de woensdagsessie met een verlies van 0,3 procent op 681,58 punten. Banken als ING en ABN AMRO, die doorgaans profiteren van stijgende rentes sloten in de kopgroep van de leidende index in Amsterdam. De MidKap eindigde met een verlies van 0,7 procent op 1008,13 punten. Londe sloot 0,6 procent lager. Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

Beleggers zijn ook in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse bankenkoepel Federal Reserve. Kenners verwachten dat de centrale bank de rente en het stimuleringsbeleid ongewijzigd zal laten. Wel wordt gehoopt dat Fed-president Jerome Powell een poging zal doen om de zorgen over de stijgende inflatie en de oplopende rentes op de obligatiemarkten te verminderen. De vrees dat de inflatie en de marktrentes te snel worden aangejaagd door de combinatie van het economische herstel en de grote steunpakketten, zorgde de afgelopen weken voor nervositeit op de beursvloeren.

Shell en Eni

Energieconcern Shell sloot nagenoeg vlak. Volgens een Italiaanse rechter heeft Shell zich niet schuldig gemaakt aan corruptie bij de aanschaf van exploitatierechten voor een olieveld voor de Nigeriaanse kust. Ook het Italiaanse Eni werd vrijgesproken net als een reeks bestuurders en oud-bestuurders.

De Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen (VW) stonden bij de winnaars. De twee grote autoconcerns zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar, ondanks dalende autoverkopen in Europa. BMW kreeg er bijna 6 procent bij in Frankfurt. De automaker rekent voor dit jaar op een flinke winstgroei en wil dat in 2030 de helft van alle auto's die het bedrijf verkoopt elektrisch is.

Valuta

Ook VW (plus 15,6 procent) zette de opmars voort. Het aandeel werd een dag eerder al zo'n 7 procent meer waard dankzij een verhoging van de doelstellingen voor de komende jaren.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegenover 1,1898 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 64,23 dollar. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper op 67,67 dollar per vat.