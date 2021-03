ABN AMRO gaat praten met Consumentenbond over miljoenenclaim

Als Abn het echt lang gaat oprekken! de claim in de notering brengen ala Begaclaim jaren geleden.



Toewerken naar de definitieve uitspraak(die de bank op 100% gaat verliezen) dus een stijgende claim koers door uitzicht op cash, eind/exit dividend.



Starten op 200 miljoen euro, 20 miljoen aandelen maal tien euro bij de IPO op Euronext.

Het oudste slachtoffer van de bank mag dan een klap op de gong geven, een heer of dame van 98 jaar oud: "Ik ben 78 jaar lid geweest van deze club, ik stel voor dat ze 78 jaar de bak in gaan"