Samsung komt met goedkopere 5G-smartphone

DEN HAAG (ANP) - Samsung komt met een drietal nieuwe telefoons, waarvan een met 5G-ondersteuning, die qua prijsklasse in het middensegment vallen. De Zuid-Koreaanse techonderneming mikt met de modellen op een groep mensen die minder geld te besteden hebben, te midden van de hevige concurrentiestrijd in de mobiele sector. De telefoons zijn per woensdag beschikbaar in Nederland.

De nieuwe telefoons maken deel uit van de budget Galaxy A-reeks van Samsung. Die lijn is populair onder klanten die afgeschrikt worden door de hoge prijzen van de Galaxy S-reeks van Samsung, die geldt als het vlaggenschip van de Koreanen.

Samsung wil zijn leidende positie op het gebied van smartphones wereldwijd graag terugwinnen, sinds het bedrijf in het vierde kwartaal van vorig jaar door iPhone-maker Apple was ingehaald. Vooral de introductie van de nieuwe iPhone 12, het eerste model van Apple met 5G, zorgde voor verkooprecords.

Upgrades

De nieuwe modellen van Samsung, de Galaxy A52, Galaxy A52 5G en Galaxy A72, zijn een upgrade van de vorig jaar geïntroduceerde Galaxy A51- en A71-toestellen. De A52 5G is het enige toestel van de drie dat supersnel 5G-internet ondersteunt. Het toestel kost 429 euro en is daarmee een betaalbaarder alternatief voor de iPhone 12 Mini van Apple.

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant zegt dat zijn nieuwe telefoons een aantal verbeteringen hebben ten opzichte van hun voorgangers Zo is sprake van een beter scherm, een betere camera en een langere batterijduur.