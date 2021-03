'Morgan Stanley geeft rijke klanten toegang tot bitcoinfondsen'

Los van het mooie idee van cryptos etc., de liquide markt is nu al volledig in handen van de grootbanken. Het schaakspel voor de grote heist is in volle gang. Tactiek van de grootbanken is vooral geinspireerd door Eric Cartman's "you can't have it-technique". Een jaar lang hebben ze de prijs gestuwd tezamen met een groepje grote investeerders. Daarmee het schaarse aanbod opkopend, en iedere daling opgekocht en weggemanipuleerd zodat de bullmarkt in stand bleef. Gewoon prijsafspraken mbt bepaalde ondoorzichtige assets net als voorafgaand aan de kredietcrisis. Nu wordt het tijd om te cashen en offloaden naar de klanten. Dat moet uiteraard zorgvuldig gebeuren want de prijs moet wel hoog blijven. Zie daar de stagnatie in prijs de recente maanden - de sukkels krijgen nu de bitcoins door de strot gedrukt. Dezelfde sukkels die bij een echte daling meteen de verkoopknop gaan drukken omdat ze op 50K hebben ingekocht en dus al heel snel onder water komen te staan. Eigenlijk volgt men de blauwdruk van de Alt-A securitized hypotheken, liegen, oppompen, en risico offloaden. Ik hoef niet uit te leggen waar dat uiteindelijk mee eindigt.