Luchtvaartbranche maant tot haast met 'coronapaspoort'

Er lijkt me niets mis mee. Als je in vrijheid wilt verblijven, reizen etc. Dan moeten of worden er vaak verplichtingen opgelegd. Je mag ook geen revolver dragen zonder vergunning! Het leven zit nu eenmaal zo in elkaar. Als kind wordt er voor jou beslist. nu kan je zelf deelnemen of gedeeltelijk deelnemen aan de samenleving. Maar je mag anderen niet belemmeren in gezondheid of anderszins door jouw ongenuanceerde standpunten. Dat lijkt me eigenlijk asociaal. Als je gewond raakt wil je ook geholpen worden of niet?