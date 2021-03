IEA: wereldwijde olievraag kan pieken in 2026

quote: peter545 schreef op 17 maart 2021 17:25:

CO2 is vergelijkbaar met de afvoer van het toilet. Het mooie van CO2 is, dat planten dat nodig hebben om te groeien (afval van de een is dus voeding voor de ander).

De natuur zorgt dus geheel voor zichzelf. CO2 is uitdrukkelijk geen natuurvervuiling.

Het zijn natuuractivisten die hebben gepropageerd dat CO2 natuurvervuiling zou zijn.

Ten dele eens. Oplopend CO2 (en daarmee opwarming van de aarde) is een indicatie dat de totale hoeveelheid planten* op aarde niet meer in staat is om de CO2 uitstoot veroorzaakt door menselijke activiteiten (inclusief veehouderij) op te nemen/langdurig vast te leggen.*Omdat ze voortijdig worden platgebrand (natuur/oerwoud) en/of slechts een kort bestaan kennen als veevoedergewas.CO2 an sich is geen giftig gas, maar het blijven oplopen ervan is wel een indicator van o.a. steeds meer kaalslag en uitputting van de natuur en een verstoord evenwicht dus.Die roofbouw op de natuur kunnen we effectiever tegengaan door-wereldwijd- minder vlees en zuivel te consumeren dan door minder auto te rijden...ff héél kort door de bocht.Het is niet te hopen voor de Aarde dat ze in China en India net zo veel vlees gaan eten als de gemiddelde Amerikaan.