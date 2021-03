Experts somberder over economische groei Duitsland

BERLIJN (ANP) - Adviseurs van de Duitse regering zijn somberder over het herstel van de grootste economie van Europa. Door de aanhoudende lockdownmaatregelen zien ze zich genoodzaakt een eerdere raming naar beneden bij te stellen. De nieuwe opleving van het aantal coronabesmettingen zou de economie nog meer schade kunnen toebrengen, zo waarschuwt de Duitse economische deskundigenraad de regering van bondskanselier Angela Merkel.

Voor heel 2021 rekent het adviescomité op 3,1 procent groei van de economie, terwijl in november nog werd gerekend op 3,7 procent groei. In de eerste drie maanden van dit jaar zal het bruto binnenlands product door de lockdown waarschijnlijk met zo'n 2 procent dalen. In 2022 kan de economie met 4 procent groeien, aldus de adviesraad.

Duitsland kondigde net als Nederland eind 2020 een nieuwe lockdown af, met de sluiting van cafés en veel winkels. Een deel van de maatregelen is weer versoepeld. Nu het land weer kampt met sterk oplopende besmettingsaantallen waarschuwen epidemiologen dat een derde besmettingsgolf aanstaande is, waardoor het verder loslaten van de coronamaatregelen veel te riskant zou zijn.

Derde golf

De deskundigenraad waarschuwt dat het economisch herstel nog meer onder druk komt te staan als zo'n derde golf leidt tot nog strenger ingrijpen door Berlijn. Zo heeft de omvangrijke Duitse industrie nu bijvoorbeeld nog weinig te lijden onder de lockdown, maar dat kan veranderen als ook fabrieken weer moeten sluiten.

Hoe snel de Duitse economie weer herstelt, hangt volgens de experts voor een groot deel af van de vordering van vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus. Als de inentingen vertraging oplopen, blijft ook de heropening van de economie langer duren. Anderzijds kunnen de groeiramingen weer omhoog als het vaccineren van de Duitse bevolking sneller gaat dan verwacht.