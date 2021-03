Automakers BMW en VW omhoog op afwachtende beurzen

AMSTERDAM (ANP) - De Duitse autofabrikanten BMW en Volkswagen (VW) stonden woensdag bij de winnaars op de Europese beurzen. De twee grote autoconcerns zijn optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar, ondanks dalende autoverkopen in Europa. De stemming op de aandelenmarkten was afwachtend. Beleggers namen weinig risico voorafgaand aan het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), dat later op de dag volgt.

Fed-volgers verwachten dat de centrale bank de rente en het stimuleringsbeleid ongewijzigd zal laten. Wel wordt gehoopt dat Fed-president Jerome Powell een poging zal doen om de zorgen over de stijgende inflatie en de oplopende rentes op de obligatiemarkten te verminderen. De vrees dat de inflatie en de marktrentes te snel worden aangejaagd door de combinatie van het economische herstel en de grote steunpakketten, zorgde de afgelopen weken voor nervositeit op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 682,65 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 1010,84 punten. De graadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,3 procent. De Duitse DAX won 0,1 procent.

BMW

BMW kreeg er bijna 5 procent bij in Frankfurt. De automaker rekent voor dit jaar op een flinke winstgroei en wil dat in 2030 de helft van alle auto's die het bedrijf verkoopt elektrisch is. Ook VW (plus 5,6 procent) zette de opmars voort. Het aandeel werd een dag eerder al zo'n 7 procent meer waard dankzij een verhoging van de doelstellingen voor de komende jaren. Uit cijfers van brancheorganisatie ACEA bleek dat de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU in februari hard is gedaald vanwege de aanhoudende lockdownmaatregelen.

Bij de hoofdbedrijven op het Damrak stonden techinvesteerder Prosus en winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield onderaan met verliezen van dik 2 procent. Koploper was dataleverancier RELX met een winst van 2,3 procent. In de MidKap verloor luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,2 procent. De Europese Commissie komt woensdag met een voorstel voor een zogenoemd coronapaspoort, dat het mogelijk moet maken om deze zomer vrijer door de EU te kunnen reizen. Nedap kwam met nieuwe doelstellingen voor de komende jaren en steeg 3 procent bij de kleinere bedrijven. Het technologiebedrijf wil onder meer een jaarlijkse omzetgroei realiseren van 5 tot 10 procent.

De euro was 1,1912 dollar waard, tegenover 1,1898 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 64,38 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 67,76 dollar per vat.