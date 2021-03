Marktleider kinderdagopvang-apps breidt uit naar lesmateriaal

HAARLEM (ANP) - KidsKonnect, dat software levert waarmee duizenden ouders hun kinderen op de crèche volgen, breidt uit naar de markt voor digitaal lesmateriaal voor de allerjongsten. Het bedrijf heeft voor een niet openbaar gemaakt bedrag DoenKids gekocht, dat de kinderopvang van activiteiten voorziet.

KidsKonnect is in Nederland de grootste aanbieder van software voor de communicatie tussen kinderopvangmedewerkers met ouders of collega's. Volgens commercieel directeur Peter Baars gebruikt zo'n 70 procent van alle kinderdagverblijven in Nederland een van de producten van het bedrijf. Dat is bijvoorbeeld facturatiesoftware, maar ook apps waarmee ouders op de hoogte worden gehouden over de eet-, slaap- en speeltijden van hun kinderen op de crèche.

Met de overname van DoenKids wordt het softwarebedrijf nu ook actief met kant-en-klare activiteitenprogramma's voor kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. KidsKonnect verwerkt die nu in de eigen systemen, waardoor medewerkers ze "gericht" kunnen plannen voor de ontwikkeling van het kind.

KidsKonnect is in handen van de Haagse investeringsmaatschappij BB Capital. Het softwarebedrijf komt voort uit een reeks fusies tussen relatief kleine ontwikkelaars van kinderopvangapps. Volgens Baars was die bundeling van bedrijven hard nodig om apps versneld te ontwikkelen.

"We waren tien jaar geleden allemaal bezig met onze eigen app, maar de markt kwam niet vooruit", zo zegt hij. "Ondertussen kwamen de eerste iPads op de markt en inmiddels verwachten ouders een soort software van Booking.com. Voor alle kleine bedrijfjes apart was dat niet te realiseren."