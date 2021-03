Kamer van Koophandel viert 100-jarig bestaan van Handelsregister

UTRECHT (ANP) - De Kamer van Koophandel (KVK) viert dat het Handelsregister honderd jaar bestaat. Op 17 maart 1921 werd Thiessen Wijnkoopers uit Maastricht als eerste bedrijf ingeschreven. Het is een van 2331 bedrijven die sinds 1921 in het Handelsregister staan en nu nog steeds actief zijn.

"We hebben de akte ingelijst in de zaak hangen," zegt Gerry Habets, bedrijfsleider bij Thiessen Wijnkoopers. "Er staat nog steeds een 1 in het inschrijfnummer, daar zijn we trots op. Bij elke proeverij of rondleiding staan we hier even bij stil." De wijnhandel bestaat sinds 1717.

De KVK legt van iedere onderneming en andere rechtspersoon onder meer de handelsnaam en het adres vast. Iedereen kan die gegevens opvragen in het Handelsregister. Eind 2020 waren er bijna 2,1 miljoen bedrijven ingeschreven.