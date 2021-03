Britse vakbond kritisch over toepassing minimumloon door Uber

Dus, inloggen, ff douchen, ontbijtje, krantje lezen en dan hup in de auto naar de wasstraat en daarna hel misschien een rit accepteren maar alleen als die in de goede buurt begint en minimaal 50 pond opleverd??? En dat allemaal in de baas zijn tijd!

Engelse vakbonden zijn net zo bezopen als Nederlandse



PS Een Londonse taxichauffeur is een fenomeen op zich. Een uber chauffeur hoeft alleen maar een formuliertje in te vullen en over een voertuig (!!!) te beschikken