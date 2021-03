Britse vakbond kritisch over toepassing minimumloon door Uber

LONDEN (ANP/RTR) - Taxibedrijf Uber gaat zijn 70.000 Britse chauffeurs dan wel als 'workers' categoriseren en ze een minimumloon betalen, maar het bedrijf rekent nog steeds naar zichzelf toe. Dat stelt de vakbond App Drivers & Couriers Union. De chauffeurs zouden betaald moeten krijgen vanaf het moment dat ze inloggen bij de app en niet pas als ze een rit accepteren, meent die vakbond.

'Worker' is een classificatie die specifiek voor de Britse markt geldt. Die valt ergens tussen die van een werknemer en een zzp'er in. Echte werknemers hebben in Groot-Brittannië bijvoorbeeld ook recht op ziekteverlof en ouderschapsverlof, maar 'workers' hebben dat niet. Uber besloot de chauffeurs die classificatie te geven na een verloren juridische strijd. Het Britse hooggerechtshof bepaalde onlangs dat de chauffeurs in dienst zijn van het bedrijf en geen zelfstandigen zijn.

In een verklaring opgesteld door twee oud-chauffeurs stelt de bond dat door de manier waarop Uber de regels toepast, chauffeurs tot wel de helft van de tijd niet uitbetaald krijgen. Ook vinden ze het onterecht dat Uber voor zijn chauffeurs bepaalt hoeveel kosten ze hebben. Die chauffeurs stonden met een rechtszaak aan de basis van de uitspraak van de hoogste rechter.

Uber stelt op zijn beurt met veel chauffeurs te hebben gesproken. Die gaven aan de flexibiliteit van het rijden voor het Amerikaanse bedrijf niet te willen verliezen. Volgens Uber verdient de gemiddelde chauffeur in Londen na de verandering 17 pond per uur. Het Britse minimumloon is 8,72 pond per uur.