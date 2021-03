Beursgang vastgoedbedrijf CTP op Damrak goed voor 1 miljard

AMSTERDAM (ANP) - De ontwikkelaar van bedrijventerreinen CTP wil met zijn beursgang in Amsterdam, volgende week donderdag, een bedrag van circa 1 miljard euro ophalen met de verkoop van nieuwe aandelen. De in Nederland gevestigde onderneming, met Tsjechië als belangrijkste markt, wil dat geld gebruiken om verder te groeien.

De aandelen worden in de markt gezet voor een prijs tussen 13,50 euro tot 16 euro per stuk. Bij een sterke vraag naar de aandelen door grote beleggingsinstellingen kunnen nog extra stukken worden verkocht. Daardoor kan de opbrengst van de emissie oplopen tot meer dan 1,1 miljard euro. De marktwaarde van CTP kan op maximaal 6,4 miljard euro uitkomen. Oprichter van CTP is de Nederlander Remon Vos, de topman.

CTP heeft de afgelopen tijd flink geprofiteerd van de snelle groei van onlinewinkelen. Het bedrijf heeft onder meer logistiek vastgoed in zijn portefeuille, maar ook kantoorpanden. In Nederland is alleen het hoofdkantoor van de houdstermaatschappij gevestigd, de activiteiten van CTP gebeuren verder allemaal in het buitenland.