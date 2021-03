Corona en stikstof drukken op resultaten bouwer VolkerWessels

AMERSFOORT (ANP) - Bouwconcern VolkerWessels heeft door de coronapandemie een lager jaarresultaat in de boeken gezet. De winst viel lager uit doordat bouwprojecten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België vlak na de afkondiging van lockdowns voor extra kostenposten zorgden. Op de Nederlandse thuismarkt speelt de stikstofproblematiek het bouwbedrijf ondanks nieuwe wetgeving nog altijd parten.

De omzet van VolkerWessels daalde slechts licht, met 3 procent tot 6,4 miljard euro. Maar door alle problemen rond de levering van materialen, de 1,5 meter afstand tussen werknemers op de bouwplaats en het tijdelijk gemis van buitenlandse arbeidskrachten was VolkerWessels duurder uit, waardoor de winst met 16 procent zakte tot 119 miljoen euro.

Ondanks de winstdaling spreekt VolkerWessels van een solide resultaat. Daarnaast was de waarde van alle opdrachten op de plank, samen goed voor ruim 9,6 miljard euro, nog nooit zo hoog als aan het einde van 2020. Dat is mede te danken aan grote klussen bij de bouw van een hogesnelheidslijn en spoorlijn in het Verenigd Koninkrijk.

VolkerWessels waarschuwt tegelijkertijd dat stikstofproblemen, die in 2019 een crisis in de Nederlandse bouwsector veroorzaakten, nog niet verdwenen zijn. Voor grote infrastructuurprojecten zoals snelwegen is het nog altijd nodig een natuurvergunning aan te vragen voor de stikstofuitstoot die het gebruik ervan oplevert. Nieuwe opdrachten voor grote infraprojecten blijven daardoor uit, waardoor de orderportefeuille voor deze divisie vorig jaar met 19 procent kromp. Ook in 2021 zal stikstof nog drukken op de resultaten, zo verwacht VolkerWessels.