Samsung overweegt uitstel nieuwe smartphone door chiptekort

SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung Electronics overweegt de lancering van een nieuw model smartphone later dit jaar uit te stellen vanwege een tekort aan computerchips. Dat probleem speelde eerder vooral in de autosector, maar inmiddels spreken ook technologiebedrijven hun zorgen uit over de kwestie.

Normaal gesproken komt Samsung in de tweede jaarhelft met een nieuwe Galaxy Note naar buiten, maar dat zou kunnen worden uitgesteld naar volgend jaar, zei medetopman Koh Dong-jin. De Galaxy Note is een van de bestverkopende modellen van Samsung.

Samsung, zelf een grote chipproducent, zegt dat sprake is van een "serieuze onbalans" in de halfgeleidersector. Als gevolg van de zeer sterke vraag naar spullen voor thuiswerk en vermaak in coronatijd zoals computers, laptops en spelconsoles, is er in de autosector een groot tekort aan chips. Grote autobedrijven moeten daardoor hun productie onderbreken.

Verder had Samsung bij een chipfabriek in de Amerikaanse staat Texas in februari last van het uitvallen van stroomnetwerken door het strenge winterweer. De productie bij de fabriek in Austin is nog niet volledig hersteld.