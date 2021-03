BMW: in 2030 helft van verkochte auto's elektrisch

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Automaker BMW wil dat in 2030 de helft van alle auto's die het bedrijf verkoopt elektrisch is. Rond die tijd verkoopt dochter MINI alleen nog maar elektrische voertuigen, is het plan van het Duitse bedrijf. Behalve de merken BMW en MINI behoort ook luxemerk Rolls-Royce tot de BMW-groep.

BMW maakte de plannen bekend tijdens een jaarlijkse bijeenkomst voor analisten en investeerders. Een deel van de plannen was al eerder uitgelekt zoals het feit dat MINI volledig elektrisch wordt. Ook wil BMW alleen nog maar auto's gaan maken op basis van herbruikbare onderdelen en materialen.

Het aantal elektrische auto's dat het concern verkoopt moet de komende jaren flink gaan groeien. In 2025 moeten dat er tien keer zoveel zijn als vorig jaar. Dan verwacht BMW 2 miljoen elektrische voertuigen te hebben afgeleverd. Tot 2030 moet er vervolgens een jaarlijkse toename van ruim 20 procent zijn in het aantal verkochte elektrische auto's. Om die overgang mogelijk te maken gaat BMW extra investeren in zijn eigen fabrieken. Daar gaat 400 miljoen euro naartoe.

Momenteel heeft BMW twee elektrische modellen onder de eigen merknaam en één elektrische MINI. Dit jaar komen daar twee elektrische BMW-modellen bij, waarbij het model i4 enkele maanden sneller beschikbaar komt dan de autofabrikant uit München eerder had aangekondigd.

BMW rekent voor dit jaar weer op een hogere winstmarge. Door de coronacrisis was vorig jaar van iedere verkochte auto de winstmarge maar 2,7 procent en dat was nog voordat de belasting eraf ging. Dit jaar moet die winstmarge stijgen tot tussen de 6 en 8 procent, verwacht het bedrijf. De brutowinst zal dan ook "aanzienlijk" gaan stijgen.