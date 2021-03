Tekort aan containers voor scheepvaart nog niet opgelost

SHENZHEN (ANP/BLOOMBERG) - Producenten van zeecontainers doen hun best om aan de stijgende vraag van vervoerders te voldoen, maar er is nog steeds sprake van een tekort voor de zeevaart. De schaarste ontstond in de tweede helft van vorig jaar, toen de wereldhandel flink aantrok. Voor de coronacrisis was nog sprake van een overschot aan nieuwe zeecontainers.

Daar komt bij dat er in de eerste vijf maanden van 2020 bijna geen orders werden geplaatst. Containervervoerders verwachtten dat de wereldhandel verder zou instorten door de pandemie. Chinese fabrikanten, die goed zijn voor 90 procent van de wereldvoorraad, schroefden de productie terug. Door de krapte maken ze er inmiddels veel meer. In september werden 300.000 nieuwe containers geproduceerd en dat aantal steeg naar 440.000 in januari.

Volgens kenners kan het tekort aan containers en de daaropvolgende opstoppingen in onder meer Amerikaanse havens nog voortduren tot in de tweede helft van 2021. "Er zouden voldoende containers moeten zijn om aan de vraag te voldoen in normale omstandigheden", zegt een analist van maritiem onderzoeksbureau Drewry uit Londen. "Het probleem is dat het gebruik van containers door alle vertragingen langer is geworden. Dat betekent dat het langer duurt om ze door te geven aan de volgende klant."