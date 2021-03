Honda stopt productie bij autofabrieken in Noord-Amerika

DETROIT (ANP/BLOOMBERG) - Het Japanse autoconcern Honda Motor gaat de productie bij veel van zijn fabrieken in de Verenigde Staten en Canada tijdelijk stilleggen. Het bedrijf kampt met een gebrek aan chips voor auto's en verstoringen in de toelevering van onderdelen door winterweer.

Het gaat om fabrieken in de Amerikaanse staten Ohio, Indiana en Alabama en de Canadese provincie Ontario. De productie kan een week worden stilgelegd, aldus een woordvoerder van Honda. Het bedrijf produceerde vorig jaar 1,45 miljoen voertuigen in Noord-Amerika, wat een daling van 20 procent is vergeleken met 2019. Honda heeft twaalf fabrieken in de VS en één in Canada.

Ook andere grote autobouwers hebben eerder al productie moeten stilleggen vanwege het chiptekort. Het gaat bijvoorbeeld om General Motors (GM), Ford Motor en Volkswagen. Chipbedrijven hebben door de coronavirusuitbraak moeite om voldoende chips te leveren aan de auto-industrie Dat komt door de sterke vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, laptops en spelcomputers. Daar komen nog leveringsproblemen door corona bovenop.