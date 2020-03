Lagere buffereis banken om coronacrisis te beteugelen

Gepubliceerd op | Views: 763 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - Nederlandse banken hoeven minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Daarnaast wordt een maatregel waarbij banken straks meer kapitaal moeten aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles uitgesteld. Daarmee komt in een klap 8 miljard euro aan kapitaal vrij, meldt toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De maatregelen gelden zolang dat nodig is.

De toezichthouder had dinsdag overleg met de Autoriteit Financiële Markten, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. Om de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het volgens DNB cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren.

DNB legt uit dat Nederlandse banken de laatste jaren extra buffers hebben opgebouwd, mede door de strengere regels die DNB heeft opgelegd sinds de financiële crisis. Doordat ze meer vet op de botten hebben zijn de banken ook beter in staat om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op te vangen.

De systeemrisicobuffer wordt verlaagd van de huidige 3 procent van de mondiale risicogewogen blootstellingen, naar 2,5 procent voor ING, 2 procent voor Rabobank en 1,5 procent voor ABN AMRO. De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld.

Het totale effect op de kredietverlening kan oplopen tot maximaal 200 miljard euro, aldus DNB. Het is volgens de toezichthouder "nadrukkelijk de bedoeling" dat het vrijgemaakte geld wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

DNB onderzoekt nog mogelijke maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis voor de pensioenfondsen en de verzekeraars te beperken.