Trump wil binnen twee weken geld overmaken naar Amerikanen

Het begrotingstekort zal oplopen tot 2500 of 3000 miljard Dollar. Dat is 12 of 14 procent van het BNP van de USA. De FED zal het geld bij moeten drukken. Dit gaat vast verkeerd aflopen met zeer hoge inflatie. De belofte was in 2009: We gaan het allemaal terugdraaien, dit is een noodmaatregel. Een leugen, blijkt nu. De balans van de FED gaat verdubbelen de komende jaren.