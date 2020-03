Hamsterwoede leidt tot topomzet voor supermarkten

Kaviaar, het blijft nog even aanhouden hoor, ook vandaag gezien, gein, vrouw legt laatste 10 broden in haar kar. Krijgt een luide opmerking. Die vraagt luid of er nog meer mensen zijn die dat brood willen. Dat zijn er 8. De man deelt vanuit de kar van die vrouw de broden uit. En ja, de vrouw gaat uiteindelijk naar de kassa met 2 broden. Gein !