Retail Estates kan gevolgen coronavirus nog moeilijk inschatten

TERNAT (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates merkt de gevolgen van de weekendsluitingen voor veel winkels in België. Die treft in dat land negentig procent van de huurders van het bedrijf. Ook de sluiting van horecazaken in België en Nederland raakt een klein deel van de huurders. De precieze gevolgen voor Retail Estates zijn echter nog moeilijk in te schatten.

Voor het lopende gebroken boekjaar, dat eind maart wordt afgesloten, zullen de gevolgen 'niet aanzienlijk' zijn, verwacht het bedrijf. Desondanks houdt het alle niet-noodzakelijke uitgaven en investeringen tegen het licht om de liquiditeitspositie te beschermen. Retail Estates benadrukt bovendien nog genoeg toegang tot krediet te hebben als dat nodig is.

Met getroffen winkeliers in de winkelcentra van Retail Estates gaat het vastgoedfonds in gesprek. Maatregelen worden dan ook per geval genomen.