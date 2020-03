Frankrijk stelt frequentieveiling 5G uit om coronavirus

AB van mij. Scherp gezien. Voor alle duidelijkheid:

Eerdere implementaties (2G t/m 4G) zijn ook uitermate schadelijk, maar 5G spant de kroon.

(5G is `beamforming`, d.w.z. gericht zo ongeveer als een laserstraal, switcht heel snel, d.w.z. korte hoogenergetische pulsen, mogelijk gemaakt door steeds goedkopere en snellere processoren,

en toenemend hoogfrequent met alle verwoestende (m.n. celmuterende) eigenschappen van dien.

Niemand heeft het over het cumulerende effect van EMF straling, exact zoals radioactiviteit.

Jonge mensen zeggen, kan mij het verrekken, totaal geen last van die mobiele phone aan mijn oor,

maar we spreken hen wel over 15 of 20 jaar...

Noot: Wuhan is een van de absolute hotspots van massale 5G implementatie in het afgelopen halfjaar. De crux is, EMF draagt sterk bij aan ondermijning van het immuunsysteem. DYOR.