Federal Reserve gaat commercial papers opkopen

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Federal Reserve trekt 10 miljard dollar uit om kortlopende leningen aan bedrijven te verstrekken. Dat doet de Amerikaanse koepel van centrale banken door het opkopen van zogeheten 'commercial paper'. De markt voor die leningen ligt door de coronacrisis namelijk vrijwel stil.

Commercial papers zijn kortlopende schulden van bedrijven waar geen onderpand tegenover staat. De looptijd is over het algemeen korter dan 270 dagen. De laatste keer dat de Fed ingreep op deze markt was in 2008 tijdens de financiële crisis. Ook toen waren er weinig kopers te vinden voor de leningen.

De Fed gaat zijn aankopen doen voor een periode van een jaar. Het programma kan eventueel verlengd worden.