Moody's somberder over luchtvaartsector

LONDEN (AFN) - Kredietbeoordelaar Moody's is pessimistischer geworden over de kredietwaardigheid van de luchtvaartsector. Het zette de kredietrating van Lufthansa en easyJet lager. Bovendien gaat het de beoordeling van Lufthansa, easyJet, British Airways en diens moeder IAG verder tegen het licht houden.

Moody's verwijst voor de stap naar de "snelle corona-uitbraak die zich nog altijd verder verspreidt" en daardoor veroorzaakte steeds slechtere economische vooruitzichten. Ook de dalende olieprijzen zorgen voor een schokeffect in verschillende sectoren, regio's en markten. De luchtvaartsector wordt in het bijzonder getroffen omdat die erg vatbaar is voor reisbelemmeringen en zeer gevoelig is voor afnemend vertrouwen en minder vraag bij consumenten.

Later verlaagde Moody's ook zijn oordeel over de Amerikaanse maatschappij Southwest Airlines. Delta Air Lines zou daarnaast mogelijk de junkstatus opgeplakt krijgen.