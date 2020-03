KPN hoogvlieger in groene AEX-index

Gepubliceerd op | Views: 2.275

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam maakte een eerder verlies goed. Elders in Europa gingen graadmeters ook omhoog. De vrees dat het nieuwe coronavirus economieën wereldwijd in een totale recessie zal storten, bleef de markten in zijn greep houden getuige het grillige koersverloop. KPN was een opvallende stijger in de AEX, na een voor het bedrijf gunstige uitspraak over het al dan niet open moeten stellen van het netwerk.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,3 procent in het groen op 417,58 punten. De MidKap raakte 1,8 procent kwijt tot 591,00 punten. Frankfurt, Parijs en Londen stonden tot 0,9 procent hoger.

Telecomconcern KPN ging aan kop in de AEX met een winst van 18 procent. Het concern is net als branchegenoot VodafoneZiggo toch niet verplicht zijn netwerken open te stellen voor de diensten van hun concurrenten. Unibail-Rodamco-Westfield (min 8,8 procent) zette de daling voort door de sluiting van veel winkelcentra van de vastgoedinvesteerder.

Luchtvaart

Andermaal ging veel aandacht uit naar luchtvaartbedrijven. Volgens de internationale branchevereniging IATA raakt het geld bij steeds meer maatschappijen op. Financiële steun van overheden om ze de coronacrisis door te helpen moet dan ook niet te lang meer op zich laten wachten. Air France-KLM verloor in de MidKap 0,7 procent.

Moody's benadrukte in een rapport ook nog maar eens dat de luchtvaart in zwaar weer verkeert. De kredietbeoordelaar verlaagde de rating van easyJet en Lufthansa en gaat zijn oordeel over IAG en diens dochter British Airways herzien. IAG en easyJet verloren in Londen tot 6 procent. Lufthansa won in Frankfurt 1,3 procent.

In Parijs zakte Airbus 11 procent. De vliegtuigbouwer legt de productie bij zijn fabrieken in Frankrijk en Spanje voor vier dagen stil in verband met de virusuitbraak.

Curetis

Curetis bleef profiteren van de aankondiging dat het biotechbedrijf met een detectiekit voor het coronavirus komt, en won 133 procent aan beurswaarde. Beter Bed leverde 12 procent in. De beddenverkoper leed afgelopen jaar verlies en verwacht dat klanten dit jaar terughoudender kunnen worden vanwege het coronavirus.

De euro was 1,0965 dollar, tegen 1,1152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 28,82 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 29,78 dollar per vat.