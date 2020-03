IATA waarschuwt: geld raakt op bij luchtvaartmaatschappijen

KLM is toch geen uitzondering, er zijn wel 160 bedrijven die vliegen op SPL.

KLM,Lufthansa, BA wel...en Easyjet, Ryanair en Corendon niet? als voorbeeld.



het gaat alles of niets worden, de cashflow bij KLM-AF deed 7-8 miljard per kwartaal als ik het goed heb, helemaal opgedroogd.

Met alle geld van de wereld kun je deze bedrijfstak nog niet redden, code zwart gaat in werking: die wel en die niet.