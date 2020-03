Banken happig op goedkope leningen ECB

En ,aan welke voorwaarden moeten de afnemers, de banken voldoen. Geld toekrijgen( negatieve rente op een lening is toch geld, rente,toekrijgen!?!) en dan niks uitlenen uit risico-angst zeker! Had liever het corona-zorgpersoneel 5 duizend de man extra gegeven. Die lopen de meeste risico op dit virus. Tast trouwens niet alleen je longen aan maar oa ook je hersenen. Lange termijn schade? Geen idee, nog onbekend! Kunnen zij die het meeste steun verdienen het meest uitgeven, goed voor de economie.



En koop aandelen ipv obligaties op. Dan kan de belasting betaler rendement maken. Met obligaties is die kans veel kleiner.



En wat die arme ouderen betreft. Er is geen generatie geweest die zo met gif, oa Roundup, heeft gestrooid als deze groep. Ze wisten donders goed van rapporten af over de gevaren van roken, gif, olielozingen, overbevolking etc af, maar deden niks. Dan zijn de huidige generaties een heel stuk beter bezig. Ook nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo'n rijke groep ouderen in het Westen geweest. Daarbij,zelfs een 80jarige heeft ruim 85% kans te overleven na een besmetting.