'Wall Street opent met winst na historische daling'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York staan dinsdag voor een hogere opening, na de zwaarste koersverliezen sinds de grote beurscrash van 1987 op maandag. Beleggers op Wall Street blijven in de ban van het nieuwe coronavirus en de maatregelen van overheden om de crisis te lijf te gaan.

Maandag kelderden de graadmeters in New York tot bijna 13 procent. Bij opening van de handel daalden de koersen zo snel dat het noodmechanisme in werking trad en de handel een kwartier werd stilgelegd. Het was al de derde keer in korte tijd dat deze noodrem werd toegepast. Een nieuwe onverwachte renteverlaging door de Federal Reserve op zondag kon de negatieve stemming niet keren.

Handelaren kijken uit naar overheidsmaatregelen. President Donald Trump zou 850 miljard dollar willen uittrekken om de schade van het virus voor de Amerikaanse economie te verzachten, onder meer via belastingmaatregelen.

Banken

De hard getroffen financiële sector lijkt op te kunnen veren. Grote banken als Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs en JPMorgan Chase hebben aangekondigd dat ze bij de Fed zullen aankloppen voor een soort noodleningen. Daarmee zouden ze andere financiële bedrijven willen aansporen hetzelfde te doen om eventuele liquiditeitsproblemen voor te zijn.

De luchtvaart staat eveneens een hoger begin te wachten. Vliegtuigbouwer Boeing vraagt het Witte Huis en het Congres om steun voor de gehele Amerikaanse luchtvaartsector om de coronacrisis te overleven. Boeing noteert een plus voorbeurs. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, United Airlines en Delta Air Lines lijken eveneens met winst te openen.

Pfizer

Farmaceut Pfizer maakte bekend een samenwerking aan te gaan met een Duits biotechbedrijf voor de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus. Biotechnoloog Regeneron Therapeutics kwam met een positieve update over een experimenteel middel tegen het virus en staat een flinke koerssprong te wachten.

Warenhuisketen Nordstrom kondigde aan al zijn winkels in Noord-Amerika de komende twee weken te sluiten vanwege de virusuitbraak en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in.

Detailhandelsverkopen

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten in februari met 0,5 procent zijn gedaald, terwijl op een lichte stijging was gerekend. Verder zijn er onder meer gegevens over de Amerikaanse industriële productie.

De Dow-Jonesindex kelderde maandag 12,9 procent tot 20.188,52 punten. De breed samengestelde S&P 500 sloot 11,6 procent lager op 2397,38 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 12,3 procent in tot 6904,59 punten.