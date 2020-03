Saudi's willen recordhoeveelheid olie exporteren

Wat zou Trump kunnen doen?

Hij heeft een interessante optie:

1. Hij kan een minimum prijs instellen voor zijn eigen geproduceerde olie, bijv. USD 50 of 60. Zijn economie is daarop gebaseerd, dus geen groot probleem, maakt voor de handelsbalans nauwelijks uit (iets minder concurrentie kracht). Netto moet hij nog steeds importeren, dat kan hij doen op de vrije markt en het verschil in een potje duwen (bijv. COVID potje of aan de staal industrie of anderen die goedkope olie uit International concurentie overwegingen nodig hebben).

2. Omdat hij dus nog veel importeert, kan hij ook bepalen dat hij geen Saudische olie meer importeert, maar bijv. uit andere streken (alles uit Mexico en Canada tegen markt prijs). Ook meer gas gaan gebruiken en eventueel kolen minder snel afbouwen. Alternatieve bronnen verder ontwikkelen, wat slechts aantrekkelijk is bij een prijs van 50-60 USD/bbl.

Verder laat hij het uitvechten tussen de Russen en de Arabieren. Die snijden zeker in hun eigen vingers en die sukkels komen dan wel vanzelf tot inkeer.

Wie verteld het aan Donald? Zelf ken ik hem niet zo goed.