Fastned draagt twee nieuwe commissarissen voor

AMSTERDAM (AFN) - Fastned draagt Marieke Bax en Marije van Mens voor als nieuwe commissarissen. Volgens de uitbater van snellaadstations voor elektrische voertuigen kunnen zij vanwege hun "relevante ervaring" en "sterke affiniteit" met duurzaamheid veel betekenen voor het bedrijf.

Het is de bedoeling dat ze tijdens de jaarlijkse aandeelhoudervergadering op 4 juni aantreden. Tijdens dezelfde vergadering zal commissaris Hans Streng afscheid nemen. Indien de benoemingen doorgaan, zal de raad van commissarissen straks bestaan uit vier leden.

Bax werkte onder meer bij de Amerikaanse consumentengoederenmaker Sara Lee. Naast een aantal commissariaten, onder meer bij vleesverwerker Vion Food, adviseert ze nu bij adviesbureau Deloitte over samenwerking van traditionele industrie, met name op het gebied van voeding, en nieuwe technologieën.

Van Mens werkt bij de gemeente Amsterdam als programmaleider bij het stedelijk strategieteam. Daarnaast is ze lid van de raad van toezicht bij omroep VPRO. Ze begon haar carrière bij The Boston Consulting Group (BCG) en was daarna werkzaam bij supermarkt Marqt.

Eind vorig jaar had Fastned al aangegeven op zoek te zijn naar vrouwelijke commissarissen. Het bedrijf wilde zo meer diversiteit in de raad van commissarissen brengen.