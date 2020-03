EU-onderzoek naar overname GrandVision ligt stil

Gepubliceerd op | Views: 478 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het is nog onbekend wanneer het mededingingsonderzoek van de Europese Commissie naar de overname van optiekconcern GrandVision door brillenfabrikant EssilorLuxottica wordt afgerond. De commissie meldt dat de deadline is opgeschort, zonder een nieuwe einddatum te noemen.

Eerder deze maand werd bekend dat de Europese Commissie een diepgaand onderzoek begint naar de inlijving van GrandVision door het Italiaans-Franse concern. De commissie is bezorgd dat door de overname minder concurrentie overblijft op de groothandelsmarkt voor brillenglazen en brillen en dat er ook minder keuze is voor consumenten. Aanvankelijk zou dit onderzoek in juli worden afgerond.