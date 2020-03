Beurzen lager in grillige handelssessie

Rond uit verbazingwekkend dat er nog steeds beleggers zijn die de situatie

niet kunnen inschatten of denken de boot te missen wanneer de trend omdraaid.

De situatie is alarmerend vliegtuigmaatschappijen waarvan

de vluchten 90% uitvallen mensen naar huis sturen SAS 10.000 ontslagen

KLM al lang alle 747 toestellen aan de grond houd.

Nu al Giga olie voorraden Olie gaat naar 15 dollar.

Horeaca gesloten we beginnen nu echt, mkb staat op instorten.

Bijna 50.000 bedrijven vragen werktijdverkorting aan.

Tientallen duizenden mensen die hun baan gaan verliezen in heel veel

sectoren. En dan nog beleggers die het over bijkopen hebben u heeft voor

de komende 20 jaar nu al rommel in de hand.

Negative rente gaat de trend ook niet doen omdraaien.

De gene die al lang hadden verkocht die hebben alle tijd om weer in te stappen

wanneer het voorbij is en de trend weer up is maar dit gaat nog maanden duren!!!

In Amerika is men heel bang voor het uitbreken van opstanden in de steden.

Heel veel amerikanen zijn niet verzekerd en deze miljoenen mensen zullen

niet accepteren dat zij niet geholpen worden.

En dan spat de beurs in de VS uit elkaar dag FANG.

In het ergste geval breekt er een burgeroorlog uit in de VS en iedereen

weet hoeveel wapens burgers in Amerika hebben.

Wapenverkopen zijn in de VS met 70% gestegen!!!

Nu is het hopen dat men snel een vaccin voor corona kan ontwikkelen en uitbrengen.

De schade voor de lange termijn is niet meer te repareren China heeft al een krimp voor het eerste kwartaal van -9% productie in China is nu op het niveau van 30 jaar geleden.