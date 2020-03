'Resultaat Beter Bed iets onder verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 613

AMSTERDAM (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed heeft in 2019 een licht tegenvallend bedrijfsresultaat behaald, maar wist wel positief te verrassen met de schuld. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de cijfers.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) bedroeg 21,2 miljoen euro. KBC had hier 23,4 miljoen euro voorspeld. Aangezien Beter Bed eerder al met omzetcijfers was gekomen, waren daar geen verrassingen te zien, aldus de bank. De nettoschuld was 53,5 miljoen euro, terwijl KBC rekende op 58,6 miljoen euro.

KBC gaf aan blij te zijn dat Beter Bed optimistisch is gestemd ondanks de onrust rond het coronavirus. Het bedrijf zei een goed begin van 2020 te hebben gehad, maar stelde wel dat het virus kan zorgen voor meer terughoudendheid bij klanten. KBC verlaagt zijn koersdoel van 3 naar 2 euro en handhaaft het hold-advies.

Sterker

ING stelde dat de financiële situatie van Beter Bed sterker is dan gedacht, maar dat een snel herstel kan worden ondermijnd door het coronavirus. Dit overschaduwt volgens de bank het positieve handelsbericht. ING heeft momenteel geen beleggingsadvies voor Beter Bed.

Het aandeel Beter Bed noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur een min van 10 procent op iets minder dan 1 euro.