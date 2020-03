BAM start volgende week renovatie Brits ziekenhuis

Gepubliceerd op | Views: 675

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM begint 23 maart aan de renovatie van een ziekenhuis in het noordoosten van het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om het ziekenhuis in plaatsje Whitsby. BAM leidt de werkzaamheden, die bij elkaar zo'n 13 miljoen pond (ruim 14 miljoen euro) kosten.

Het project in Whitsby liet lang op zich wachten. De eerste plannen voor renovatie kwamen in 2014 naar buiten. BAM kreeg eind vorig jaar de opdracht toegewezen. Onderdeel van de modernisatie is een nieuw parkeerterrein voor patiënten, bezoekers en het ziekenhuispersoneel.