'Beurzen krabbelen op na zware verliezen'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag hoger te openen na de zware verliezen een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen beginnen. De stemming op de wereldwijde beurzen blijft zeer onrustig door de snelle verspreiding van het nieuwe coronavirus en de steeds verregaande maatregelen van landen om de uitbraak in te dammen. Op Wall Street leed de brede S&P 500-index maandag het grootste dagverlies ooit.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten aangescherpt. Hij zei dat Amerikanen groepen van meer dan tien mensen moeten vermijden en moeten stoppen met het bezoeken van restaurants en bars. Frankrijk perkt de bewegingsvrijheid van zijn burgers nog sterker in. De Fransen mogen vanaf dinsdag hun huis alleen nog verlaten om te winkelen, naar de dokter te gaan of te werken.

De Canadese premier Justin Trudeau verklaarde dat de grenzen voor buitenlanders, behalve Amerikanen, dichtgaan voor de bestrijding van het coronavirus. Rusland sluit zijn grenzen voor buitenlanders van 18 maart tot 1 mei. Ook in Latijns-Amerikaanse landen worden steeds meer maatregelen genomen nu het virus om zich heen grijpt. Chili, Peru, Venezuela en Columbia hebben hun grenzen gesloten. Ook in Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay zijn grenzen gedeeltelijk op slot.

Maatregelen

De ministers van Financiën van de eurozone zijn maatregelen overeengekomen waarmee de economie dit jaar ter waarde van 1 procent van het gezamenlijk inkomen wordt gestimuleerd. Dat staat gelijk aan circa 180 miljard euro. De Europese Investeringsbank (EIB) gaat snel 40 miljard euro vrijmaken om de coronacrisis het hoofd te bieden. De leiders van de zeven invloedrijkste westerse economieën, de G7, hebben met elkaar afgesproken gezamenlijk de gezondheidsproblemen en economische problemen aan te pakken die het coronavirus veroorzaakt.

Op het Damrak kwam Beter Bed nog met jaarcijfers. De beddenverkoper leed afgelopen jaar verlies en verwacht dat klanten dit jaar terughoudender kunnen worden vanwege de virusuitbraak. Oliedienstverlener Core Laboratories (Core Labs) trok zijn eerdere verwachtingen voor het eerste kwartaal in en verlaagde het dividend vanwege de volatiele marktomstandigheden.

Verliezen

De Europese beurzen leden maandag flinke verliezen. De AEX-index eindigde 3,7 procent in het rood op 416,77 punten en de MidKap zakte 6 procent tot 602,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs, Londen en Milaan leverden tot 6,1 procent in. Wall Street ging hard onderuit. De Dow-Jonesindex verloor 12,9 procent tot 20.188,52 punten. De brede S&P 500 kelderde 12 procent en techbeurs Nasdaq raakte 12,3 procent kwijt.

De euro was 1,1162 dollar, tegen 1,1152 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,9 procent in prijs tot 29,81 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 30,64 dollar per vat.