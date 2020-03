Beter Bed: coronacrisis kan klanten voorzichtiger maken

Gepubliceerd op | Views: 1.339

UDEN (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed heeft sinds het begin dit jaar meer verkocht en zegt een goede start van 2020 te hebben gekend. Het bedrijf erkent wel dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus voor meer onzekerheid zorgt en klanten terughoudender kan maken met de aankoop van een nieuw bed of matras en is daarom attent op de situatie. Dat meldde Beter Bed in een definitief cijferbericht over 2019.

Beter Bed heeft een bewogen jaar achter de rug, gemarkeerd door de verkoop van zijn Duitse dochter Matratzen Concord. De omzet uit voortgezette activiteiten steeg vorig jaar met 7,5 procent tot 185,8 miljoen euro. Beter Bed is nu actief in de Benelux en Zweden. Het bedrijfsresultaat bedroeg 21,2 miljoen euro. Beter Bed leed wel een nettoverlies en ziet af van een dividend voor 2019.

"In 2019 werden moeilijke beslissingen genomen om het bedrijf te transformeren. Onze voortgezette activiteiten tonen solide groei. We zijn er bewust van dat klanten mogelijk minder vertrouwen hebben door de huidige economische en politieke onzekerheid, vooral nu het coronavirus voor extra onrust zorgt. We zijn gefocust op het beheersen van de impact van de uitbraak en nemen alle noodzakelijke maatregelen om onze klanten en werknemers veilig te houden", aldus topman John Kruijssen van Beter Bed.

Voorzorgsmaatregelen

Om de ziekte tegen te gaan, heeft Beter Bed extra voorzorgsmaatregelen genomen. De winkels blijven open, maar het personeel is meer alert op persoonlijke hygiëne en mogelijke ziekteverschijnselen. Tot dusver is de impact van corona nog beperkt, stelt Beter Bed.

Matratzen Concord werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in de matrassen. Dat Duitse onderdeel dat ook actief is in Oostenrijk en Zwitserland werd in december verkocht. Het totale nettoverlies bedroeg 52,6 miljoen euro mede door kosten rond die verkoop. In 2018 kwam het nettoverlies uit op 23,3 miljoen euro.

De onderneming verklaarde verder in gesprek te zijn met de banken over een nieuwe kredietfaciliteit en te werken aan het terugdringen van schulden. In mei komt het bedrijf met een strategische update voor de middellange termijn.