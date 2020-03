Nikkei sluit nipt hoger na koersval

Gepubliceerd op | Views: 3.120

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is dinsdag nipt hoger gesloten na de recente zware verliezen. Beleggers trokken zich op aan de hoop dat de steunaankopen van de Japanse centrale bank, die maandag werden aangekondigd, en mogelijke belastingverlagingen door de Japanse regering, de aandelenmarkten enigszins zullen ondersteunen. Ook werd gelet op de Amerikaanse openingsindicatoren die na de koersdreun op Wall Street wijzen op een hoger begin voor de beurzen in New York.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot na een grillige handelssessie 0,1 procent in de plus op 17.011,53 punten. Een dag eerder bereikte de Nikkei nog het laagste niveau sinds november 2016. De Japanse minister van Economische Zaken Yasutoshi Nishimura verklaarde dat de regering verschillende steunmaatregelen overweegt, waaronder een verlaging van het btw-tarief, om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten. In oktober vorig jaar schroefde Japan het btw-tarief nog op van 8 procent tot 10 procent. Bij de bedrijven was computerspelmaker Nintendo in trek, nu steeds meer Japanners thuis blijven vanwege de virusuitbraak.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent lager na een lichte stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in China. In Hongkong bleef de Hang Seng-index vrijwel vlak en de Kospi in Seoul verloor 2,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney klom 5,8 procent na de koersval van bijna 10 procent een dag eerder. In de Filipijnen werd de beurs tot nader order gesloten om de veiligheid van medewerkers en handelaren te kunnen garanderen vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus.