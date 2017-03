Overwegend winsten op beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen kleurden vrijdagmiddag overwegend groen. Er was vrij weinig nieuws om de beurshandel richting te geven. In Amsterdam stond beddenverkoper Beter Bed in de belangstelling na publicatie van definitieve jaarcijfers. Verder leken beleggers niet te zijn geschrokken van de kartelboete die Air France-KLM kreeg vanuit Brussel.

De Amsterdamse AEX-index noteerde omstreeks 15.45 uur 0,3 procent hoger op 516,18 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 739,36 punten. Frankfurt stond een fractie in de min en Parijs en Londen stegen 0,2 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 werd aangevoerd door Gemalto met een winst van 3,2 procent. De digitaal beveiliger profiteerde van een adviesverhoging van Mainfirst. Tankopslagbedrijf Vopak was de grootste daler in de AEX met een min van 0,6 procent.

Air France-KLM

In de MidKap ging Air France-KLM nog altijd aan kop met een winst van 1,5 procent. De boete van 325 miljoen euro die vrijdagmiddag door de Europese Commissie aan zowel Air France, KLM als vrachtdochter Martinair werd uitgedeeld vanwege verboden prijsafspraken deed daar vrijwel niets aan af. Het bedrijf hield al langer geld opzij vanwege de zaak. Ook acht andere luchtvrachtvervoerders kregen nieuwe boetes opgelegd.

Beter Bed verwacht in de belangrijke Duitse markt in de loop van de eerste jaarhelft verbetering te zien. Het aandeel Beter Bed noteerde bij de kleinere fondsen op het Damrak 1,2 procent hoger.

Euro

BinckBank verloor 2,9 procent. KBC Securities verlaagde het beleggingsadvies voor de onlinebroker. Volgens de Belgische bank is er weinig ruimte voor een koersstijging van het aandeel. Verder kondigde Binck de overname aan van het Nederlandse fintechbedrijf Pritle voor 12,5 miljoen euro.

In Parijs verloor vliegtuigbouwer Airbus 1 procent. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke fraude, omkoping en corruptie rond de verkoop van commerciële vliegtuigen. In augustus vorig jaar dook de Britse fraudewaakhond ook al in de zaak.

De prijs van een vat Amerikaanse olie was 0,1 procent hoger op 48,83 dollar en de Brentprijs won 0,2 procent tot 51,83 dollar per vat. De euro was 1,0752 dollar waard, tegen 1,0738 dollar bij het Europese slot op donderdag.