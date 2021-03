Forse daling huurinkomsten eigenaar Hoog Catherijne door corona

Ook raar dat terwijl huizenprijzen in Nederland de pan uit rijzen, de malls van Unibail lager gewaardeerd worden terwijl die op A locatie liggen.

Okay, on line verkopen en Covid slaan de winkeliers kapot maar Covid blijft niet eeuwig zo , on line verkopen misschien wel . Dus ombouwen een gedeelte van de mall tot woontorens met appartementen en eigen parkeerplaats en om de hoek supermarkten en restaurants.

Verhuur aan personen of bedrijven creeren stabielere inkomsten.