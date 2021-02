Ahold Delhaize verliest op Beursplein 5 na cijfers

"Ahold Delhaize stond woensdag bij de sterkste dalers in de AEX-index op het Damrak. Het supermarktconcern zette in coronajaar 2020 flink meer omzet in de boeken."



Tsja, opscheppen over de geweldige omzetgroei.

Maar de markt ziet dat de wpa fors daalde, en reageert...

Nog maar €1,30 in 2020 terwijl dat in 2019 nog €1,62 was.