Ruim miljoen aandelen GameStop kwamen niet aan bij kopers

@ zwarte ridder even de definitie nalezen van naked short, without first borrowing the asset from someone else or ensuring that it can be borrowed. Kortom je gaat short zonder de aandelen te hebben en zonder de wetenschap dat je ze überhaupt kunt leveren als het moet.

Dat is normaal geen probleem, als je moet leveren zijn er voldoende aandelen op de beurs, maar in dit geval een miljoen te weinig. Particulieren kunnen helemaal niet kopen als ze niet af kunnen rekenen dus daar zit het probleem niet.